Politie vindt een miljoen euro in vrachtwagen op A58 bij Oirschot

Op de A58 bij Oirschot is afgelopen vrijdag een miljoen euro gevonden in een vrachtwagen. Bij een controle vonden agenten een kartonnen doos met daarin het enorme bedrag in briefgeld. De vondst werd donderdag pas door de politie bekendgemaakt.

Een logische verklaring hoe dit bedrag was 'verdiend' ontbrak. Daarom werd het hele bedrag afgepakt. Twee verdachten, die in de vrachtwagen zaten, werden aangehouden, zo laat de politie weten. Het gaat om een man van 57 uit Boxtel en een 55-jarige Rotterdammer.

De man uit Boxtel wordt verdacht van witwassen en de handel in verdovende middelen. Van de Rotterdammer is nog onduidelijk wat zijn rol is. Het kan volgens een woordvoerder van de politie ook zo zijn dat hij niks met de zaak te maken heeft. Maar dat wordt nog onderzocht.

Een lopend drugsonderzoek zette de politie op het spoor van de man uit Boxtel, die achter het stuur van de vrachtwagen zat. De man uit Rotterdam zat bij hem in de truck.

Beide mannen zijn na verhoor vrijgelaten in afwachting van de resultaten van verder onderzoek.

