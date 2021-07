Miljoen in een vrachtwagen: deze geldbedragen werden eerder gevonden

Tassen vol cash in Eindhoven (archieffoto: politie). vergroot

Tienduizenden briefjes van vijftig euro bleken er vorige week verstopt te zitten in een vrachtwagen die op de A58 reed. De totale buit: maar liefst 1 miljoen euro. Het is niet de eerste keer dat de politie tijdens een controle in Brabant een enorm geldbedrag tegenkomt.

60.000 euro in een auto

Vorige maand vond de douane nog een tas met daarin 60.000 euro aan bankbiljetten in een auto op de A67 bij Hapert. In de auto zaten twee jonge Albanezen die verdacht worden van witwassen.

800.000 euro in een bestelbus

Nog zo’n enorme vondst in mei vorig jaar in Breda. Toen vonden agenten 800.000 euro cash in grote boodschappentassen. Het geld was gesorteerd en zat in bundels gestapeld in de tassen. De boodschappentassen zaten verstopt in een verborgen ruimte in een bestelbus. Daar bleef het niet bij. De drie mannen in het busje hadden ook nog tien kilo cocaïne bij zich.

12,5 miljoen in een appartement

Misschien wel de gekste en grootste vondst ooit was vorig jaar in Eindhoven. Een man bleek 12,5 miljoen euro cash in boodschappentassen verstopt te hebben in een verborgen ruimte in een appartement aan de Paradijslaan. Al dat geld samen woog maar liefst 255 kilo.

21.000 euro onder bijrijdersstoel

Afgelopen mei bleek een man van 30 uit Roosendaal 21.000 euro cash in zijn auto te hebben liggen. Hij had het verstopt onder de stoel van de bijrijder.

30.000 in een zak chips

Soms zijn criminelen nog iets creatiever in het verstoppen van grote geldbedragen. In april werd er nog 30.000 euro verstopt in een zak chips.

