8 vreemde plekken om heel veel geld te verstoppen

Deze biljetten zaten achter een paneel verstopt zaten (foto: Koninklijke Marechaussee).

30.000 euro verstopt in een zak chips: het is maar een van de vreemde plekken waar door de Marechaussee een stapel geld heeft ontdekt. Criminelen vinden de gekste plekken om centen te verstoppen.

Flesjes bodymilk

70.000 euro vond de douane in twee flessen bodymilk op Eindhoven Airport. In 2016 werden ze gevonden in de koffer van een Spanjaard die aankwam in Eindhoven. Om te zorgen dat het geld niet smerig werd van de bodymilk, zat het verpakt in plastic folie.

Een kussen

19.000 euro zat in een kussen verstopt, de marechaussee vond dat bij een controle van een auto op de A16 bij Hazeldonk in 2019. Een Fransman werd opgepakt.

Achter de autoradio

Ook in een auto, dit keer achter de autoradio lag een hele stapel geld. Vorig jaar juni vond de marechaussee een groot geldbedrag in een zakje in de ruimte achter de radio. Het was niet de enige plek in de auto waar geld verstopt lag. In totaal werd door de hele auto heen 14.000 euro verzameld.

Onder een autostoel

Sowieso is de auto een geliefde verstopplek: een geheime ruimte in het dashboardkastje werd in mei vorig jaar al eens 60.000 euro gevonden door de marechaussee en bijna 13.000 euro verstopt onder een stoel in oktober vorig jaar.

Sportschoenen

Flinke rollen geld waren het die opgerold in sportschoenen zaten verstopt. De douane vond twee ton aan contanten, in de schoenen, in de bagage van een man. Die in 2018 was met geld onderweg naar Malaga. Daar is hij overigens niet aangekomen: de douane hield hem tegen op Eindhoven Airport.

Lichaam

Een Italiaanse vrouw dacht weg te komen met haar lichaam als ultieme verstopplek voor grote sommen geld. Zes bollen van 1000 euro per stuk droeg ze in haar lijf. Dat werd zichtbaar op een scan op Eindhoven Airport. Ze had in haar bagage ook 8000 euro in een sok. En 10.000 euro in een portemonnee. Nog wel de meest normale plek om geld te verstoppen.

Geheime ruimte in huis

Grote boodschappentassen vol met geld in een geheime ruimte in een huis in Eindhoven. Ruim 12,5 miljoen euro werd er gevonden, naar verluidt de grootste hoeveelheid contant geld die op één plek is gevonden in Nederland. En niet iets dat je zomaar meeneemt: alle biljetten bij elkaar wogen 255 kilo.

