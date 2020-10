Fransman verstopt bijna 13.000 euro aan vals geld in zijn auto

foto: Politie Landelijke Eenheid vergroot

Een Fransman met bijna 13.000 euro aan vals geld in zijn auto is dit weekend aangehouden op de A16, net voor de Belgische grens. Het gaat om een 21-jarige man uit Parijs. Hij werd gesnapt omdat hij veel te hard over de snelweg reed.

Janneke Bosch Geschreven door

De man werd door de politie aan de kant gezet omdat hij te hard reed bij knooppunt Galder. Agenten haalden bij hem bij Hazeldonk-West van de weg. Nadat de persoonsgegevens van de man waren gecheckt, keken agenten met toestemming van de verdachte ook in de auto. Daarbij kwam het valse geld aan het licht.

Verstopt onder een stoel

De nepbiljetten lagen verstopt onder een stoel. Daar lag een zak met bundels bankbiljetten van twintig en vijftig euro. In totaal waren het 346 biljetten, samen goed voor 12.800 euro.

Omdat agenten vermoedden dat het geld wel eens nep kon zijn, werd een expert van de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld. Die bevestigde dat het inderdaad vals geld was.

De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.