Ruim 12,5 miljoen euro contant gevonden in verborgen ruimte in huis in Eindhoven

Ruim 12 miljoen gevonden in verborgen ruimte in Eindhoven (foto: politie)

In een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven is ruim 12,5 miljoen euro gevonden. Dit is het hoogste bedrag dat tot nu toe ooit in Nederland op één plek is gevonden. Een 35-jarige man die in het huis was, is aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen.

Geschreven door Janneke Bosch

Het enorme geldbedrag werd afgelopen vrijdag gevonden, maakt de politie woensdag bekend.

Tijdens de doorzoeking van de woning werd een verborgen ruimte ontdekt, waar het geld lag. Het waren allemaal bankbiljetten van 20 tot 500 euro met niet alleen een enorme waarde maar ook een fors gewicht: 255 kilo. Ook zijn onder meer twee vuurwapens met munitie gevonden, een geldtelmachine en een PGP-telefoon die bijna niet af te luisteren is. Het geld en de spullen zijn in beslag genomen.

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn raadsman. De verdachte is maandag voorgeleid voor de rechter-commissaris in Rotterdam. De rechter-commissaris heeft bepaald dat de man nog zeker twee weken vast blijft zitten.