Wéér stapels geld verstopt in auto op de A16 bij Hazeldonk

Op meerdere plekken in de auto waren stapels biljetten verstopt (foto: Koninklijke Marechaussee).

Opnieuw heeft de marechaussee een flink bedrag in contant geld gevonden in een auto op de A16 bij Hazeldonk: dit keer 14.000 euro. Op verschillende plekken in de auto, onder meer achter de autoradio, lagen stapels verstopte bankbiljetten. Twee Franse mannen van 20 en 26 zaten in de auto. Zij zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

Tijdens een reguliere controle van de Marechaussee, konden de twee mannen geen geldig paspoort of identiteitsbewijs laten zien. Daarop werd hun auto doorzocht en kwamen de stapels met bankbiljetten tevoorschijn.

De mannen konden geen aannemelijke verklaring geven voor het feit dat ze met al dat verstopte geld rondreden.

De Koninklijke Marechaussee zal verder onderzoek doen naar de verdachten. Het geld is in beslag genomen.

Niet voor het eerst

Afgelopen maand meldde de marechaussee meerdere keren een dergelijke vondst. Halverwege mei reden twee Franse mannen rond met 16.000 euro. Enkele dagen eerder werd 60.000 euro gevonden in een auto waar eveneens twee Franse mannen in reden. Ook dat gebeurde bij Hazeldonk.