Marechaussee vindt 16.000 euro in auto op A16, twee Fransen aangehouden

De marechaussee heeft donderdag 16.000 euro ontdekt in een auto op de A16 bij Hazeldonk. Twee mannen uit Frankrijk die in deze auto zaten, zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

In een verborgen ruimte in de auto ontdekte de marechaussee nog meer bankbiljetten. Het geld van de mannen - die 35 en 39 jaar oud zijn - is in beslag genomen evenals hun telefoons en de auto. Het tweetal is vastgezet.