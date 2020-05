60.000 euro gevonden in verborgen ruimte van auto op de A16

In een verborgen ruimte van een auto heeft de Koninklijke Marechaussee dinsdagavond 60.000 euro gevonden. Twee Franse mannen zijn aangehouden voor witwassen. De mannen liepen tegen de lamp bij een controle op de snelweg A16 bij grensovergang Hazeldonk.

Een van de mannen had geen reisdocumenten bij zich. Dat was voor de marechaussees reden om de auto te doorzoeken.

Begin april werd in een verborgen ruimte van een bestelbus in Breda ook al een groot geldbedrag gevonden. Toen ging het om 800.000 euro. Er lag ook tien kilo cocaïne in die bestelbus.