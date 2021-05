Tienduizenden euro's gevonden in klemgereden auto op de A58

Onder de bijrijdersstoel lagen twee pakken met geld (foto: Koninklijke Marechaussee). vergroot

Een 30-jarige man uit Roosendaal is zondagavond op de A58 bij Heerle na een achtervolging door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. In zijn auto vond de marechaussee 21.000 euro aan contant geld. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim tweehonderd kilometer per uur bereikt.

De marechaussee gaf hem een stopteken bij een controle op de A4 bij Hoogerheide, maar hij ging er met een snelheid van ruim 200 kilometer per uur vandoor. Ook haalde hij verschillende auto's rechts en over de vluchtstrook in.

In de auto met een Duitse nummerplaat zat naast de bestuurder uit Roosendaal nog een inzittende. Op de A58 bij Heerle werden de twee klemgereden.

Duizenden euro's onder bijrijdersstoel

Onder de stoel van de bijrijder lagen twee pakken met duizenden euro's aan contant geld. De man uit Roosendaal werd aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en witwassen. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

