Dakloze had 12,5 miljoen euro in boodschappentassen, maar van wie was al dat geld?

Vele duizenden bankbiljetten verpakt in boodschappentassen (foto: politie).

De dakloze Eindhovenaar die 12,5 miljoen euro had, bewaakte dat geld. En hij heeft de bankbiljetten ook zelf geteld. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Maar of het zijn eigen geld was, dat is de vraag. De politie is in de onderwereld op zoek naar de échte eigenaar.

Dat werd woensdagmiddag duidelijk op de eerste openbare zitting in deze zaak. 12 miljoen 579 duizend en 380 euro. Dat was het preciese bedrag. In bankbiljetten van 5 tot 500 euro. Het zat in boodschappentassen die samen 255 kilo wogen. Het was de grootste geldvondst die ooit in ons land op één plek is gedaan.

Spookburger

De politie kwam de verdachte op het spoor tijdens het onderzoek naar het afluisteren ('hacken') van het telefoonverkeer van het Franse telefoonbedrijf Encrochat. In een van de chats stond dat er veel geld zou liggen op een adres aan de Paradijslaan in Eindhoven en dat dat bedrag bewaakt zou worden door iemand.

Die 'iemand' was Irakli I. Een man die in 1984 is geboren in het zuiden van de toenmalige Sovjet-Unie, tegenwoordig de onafhankelijke republiek Georgië. Een man die al lang in Nederland is maar nergens staat ingeschreven: een spookburger dus die in de 'molen' zit van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), maar of hij illegaal is, dat is onduidelijk.

Cocaïne

Duidelijk is wel dat hij geen officieel adres heeft. Wel een verblijfplaats: een appartement aan de Paradijslaan in Eindhoven. Op 1 mei viel de politie daar binnen en troffen ze Irakli aan. In een verborgen ruimte vond de politie de berg geld, twee pistolen en ruim een kilo cocaïne.

Agenten vonden ook zijn mobieltje en een cryptotelefoon. De politie checkte zendmastgegevens en zag precies op welke momenten de dakloze in of rond het appartement was. Op 4 februari voor het eerst. Op een ander mobieltje vonden agenten zijn chatberichten. "Ik had een goede kans en ben ervoor gegaan", stelt de verdachte.

'Fucking druk'

En in een ander bericht van hem tikte hij dat hij 'een groot bedrag bij elkaar heeft gespaard', voor allerlei dingen zoals voor vakantie. De officier van justitie zei dat er ook een bericht is gevonden dat de dakloze kennelijk werk had: "Ik heb het fucking druk en geen vrije tijd."

Irakli I. (35) wil er tot op heden niks over zeggen. Ook niet over de geldtelmachine die in het appartement stond, mét intern geheugen. Toen agenten dat uitlazen viel iets op. "Hij was in de woning als er geld werd geteld", zei de officier van justitie.

Bovendien vond de recherche binnen allerlei gekleurde notitiebriefjes. Daarop stond de optelsom van allerlei bedragen, genoteerd door de verdachte. Het OM meldde op de tussentijdse zitting dat de man financiële problemen heeft, geen bijstand en geen werk. Hij woonde een tijdje bij zijn zus, maar is er ook haar uitgezet.

Andere verdachten

Voor het OM zijn er allerlei redenen om hem langer in voorarrest te houden. Zoals het lopende onderzoek naar de berichten in zijn diverse telefoons. Mogelijk leiden die nog naar andere verdachten.

De advocaat van de dakloze vroeg om de man vrij te laten wegens gebrek aan bewijs, want hij wist niks van de verborgen ruimtes in het appartement. Maar de rechtbank besliste anders. "Het is een zaak die er niet om liegt", zei de voorzitter. Van de rechtbank moet de dakloze nog zeker drie maanden in voorarrest blijven.