Wie dumpte psychose-pillen in Cuijk? Politie heeft geen idee

Er lagen grote hoeveelheden medicijnen in de struiken in Cuijk (foto: SK-Media). vergroot

De grote hoeveelheid pillen die medio juni werden gevonden in een plantsoen aan het Korhoenderveld in Cuijk zijn medicijnen tegen psychoses. Dat vermoeden bestond al, maar is door het RIVM bevestigd. In de struiken van het plantsoen is in totaal zo'n twee kilo pillen gevonden. De politie deed onderzoek, maar weet nog steeds niet wie de pillen heeft gedumpt.

De mensen die in de buurt van het plantsoen wonen, reageerden geschokt na de vondst van de pillen. Zo was er de angst dat spelende kinderen de pillen in hun mond zouden steken of dat rondsnuffelende dieren de pillen naar binnen zouden werken. Eerst leek het om een kleine hoeveelheid te gaan, maar bewoners verzamelden samen met politie en gemeentemedewerkers enkele kilo's van deze pillen.

Volgens het RIVM en GGD hadden kinderen en dieren bij inname last kunnen krijgen van onder meer slaperigheid en duizeligheid. De pillen worden op korte termijn door een apotheek in Cuijk vernietigd.

Het onderzoek van de politie en een buurtonderzoek hebben niets opgeleverd. Daarom stopt de politie met het onderzoek.

