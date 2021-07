SP niet in coalitie vanwege referendum en OV

De SP doet niet mee aan de nieuwe coalitie in Provinciale Staten omdat ze op het gebied van openbaar vervoer en het referendum net iets verder willen gaan dan de andere partijen. Dat zei informateur Karla Peijs vrijdagmorgen tegen Provinciale Staten.

Het ging om details Peijs benadrukte dat het verschil tussen de vijf beoogde coalitiegenoten en de SP tijdens de informatiegesprekken miniem waren. Het ging om details die de doorslag gaven. Peijs was vol lof over de constructieve bijdrage van de SP tijdens de informatiegesprekken. “De SP is zichzelf gebleven en zal straks in het nieuwe bestuursakkoord dingen van zichzelf herkennen,” aldus Peijs.

De Staten krijgen op 16 juli een aanvulling op het bestuursakkoord en zullen daar dan over beslissen. Vrijdag was iedereen vooral vol lof over het werk van de informateurs.



Het zal af en toe nog wel knetteren

Volgens Karla Peijs zijn alle partijen het erover eens dat ze in goede harmonie moeten gaan samenwerken na twee coalitiebreuken in één bestuursperiode. “De vijf partijen die nu gaan samenwerken hebben allemaal een eigen geschiedenis. Ze zullen niet meteen hand in hand door de wei lopen, maar niemand wil een vierde breuk. Dat gaat ook niet gebeuren. Dan komen wij namelijk terug en dan worden dat geen prettige gesprekken. Het zal af en toe nog wel eens knetteren, maar de nieuwe coalitie gaat niet sneuvelen,” aldus Peijs.



Stikstof

Lambert Verheijen en Karla Peijs onderstreepten dat de stikstofcrisis een belangrijk onderwerp is voor de nieuw coalitie. Van belang daarbij is hoe de landelijke overheid daarmee verder gaat. De informateurs verwachten dat de nieuwe coalitie met een voorstel zal komen 'zodat we kunnen doorpakken voordat we naar de volgende bestuursperiode gaan'.