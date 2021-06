Nieuwe coalitie voor provinciebestuur: 'Zonder SP en nog vóór reces'

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief). vergroot

Als het aan de informateurs voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten ligt, is hierin geen plaats voor de SP. Vijf andere partijen - VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA – zijn het meest eens met elkaar over de toekomstige rol van de provincie. Met hen is de kans op een nieuw bestuursakkoord het grootst. De informateurs Karla Peijs en Lambert Verheijen hebben dit maandagavond bekend gemaakt.

Nog voor het zomerreces verwachten ze met de vijf beoogde coalitiepartijen een aanvulling op te stellen voor het huidige bestuursakkoord. Volgens de twee informateurs hebben al die partijen aangegeven dat het belangrijk is om snel een stabiel en slagvaardig bestuur in Noord-Brabant te hebben. Er spelen veel grote uitdagingen die niet nog langer kunnen blijven liggen.

De informateurs hebben de vijf partijen vooral gevraagd naar hun (toekomst)visie op de volgende gebieden:

landbouw, natuur, water en het stikstof-vraagstuk

energietransitie

vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport

leefbaarheid als onderdeel van brede welvaart

Een nieuwe coalitie is nodig, omdat de VVD, het CDA en Lokaal Brabant het vertrouwen hadden opgezegd in hun toenmalige partner, Forum voor Democratie.

