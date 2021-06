Ook Lambert Verheijen (PvdA) aan de slag als informateur in Brabant

Karla Peijs en Lambert Verheijen gaan als informateurs drie opties voor een nieuwe coalitie voor de provincie Brabant te onderzoeken. Deze opties zijn VVD, CDA en PvdA in combinatie met twee van de volgende drie partijen: GroenLinks, D66 en SP.

Provinciale Staten hebben vrijdag besloten tot een snelle informatieronde via een motie. Daarbij is gekozen voor twee informateurs.

CDA'er Karla Peijs is onder andere minister van Verkeer en Waterstaat (CDA) geweest en commissaris van de Koningin in Zeeland. PvdA'er Lambert Verheijen was tot mei dit jaar dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas en daarvoor onder andere gedeputeerde in Brabant.