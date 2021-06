Eric de Bie stapt over van Forum naar Groep van Haga

Eric de Bie (foto: Wim Roefs). vergroot

Eric de Bie, die namens Forum voor Democratie provinciebestuurder was, maakt de overstap naar de fractie van Groep Van Haga. In maart legde De Bie zijn taken binnen de FVD neer vanwege alle onrust rondom de partij. Na veel wikken en wegen heeft de politicus besloten de partij voorgoed te verlaten.

De Bie kwam het provinciaal bestuur binnen als Statenlid voor Forum voor Democratie in 2019. In mei 2020 werd hij gedeputeerde. Een jaar later liet hij weten te stoppen. Op landelijk niveau had partijleider Thierry Baudet voor een hoop opschudding gezorgd en de incidenten rondom FVD stapelden zich op.

‘’Je komt niet echt vooruit als je partij keer op keer ophef veroorzaakt’’, zegt De Bie. ‘’Ik heb me altijd met de volle honderd procent ingezet voor Forum, maar mijn grens is gewoon bereikt.’’

De Bie maakt de overstap niet in zijn eentje. FVD-Statenleden Camiel van der Meeren en Maikel Bekker gaan met De Bie mee naar de Groep Van Haga. Statenlid Gemma van Heusden zal de partij ook verlaten en stopt helemaal met haar rol in de politiek. Daarmee houdt Forum voor Democratie alleen Joris van den Oetelaar over in de fractie.

Nieuwe partij

De Groep Van Haga is een vrij nieuwe partij. Deze werd op 13 mei in het leven geroepen toen drie Kamerleden van Forum voor Democratie zich afsplitsten. Ondanks dat deze beweging nog maar een paar weken bestaat, heeft De Bie er vertrouwen in. ‘’Ik heb nooit de route van zekerheid gekozen. Ik hou wel van een risico en dat neem ik in dit geval ook. Wat ik wel duidelijk heb is mijn politieke mening. En die deel ik zeker met mijn nieuwe partij.’’

De vertakking van Forum in het Brabantse bestuur zal voorlopig door het leven gaan als Groep De Bie. Maar dat is volgens de naamdrager slechts een formaliteit. Ze opereren dan wel onder de vleugels van de Groep Van Haga, maar die naam mogen ze nog niet meteen dragen. Dat geldt nu eenmaal zo voor partijleden die voortijdig uit een partij stappen.

'Pijn in mijn hart'

Hoewel er binnen een nieuwe partij ruimte is voor een frisse start, doet het de politicus ook verdriet dat hij deze keuze heeft moeten maken. ‘’Ik heb er zo veel verschillende emoties bij’’, zegt hij. ‘’Het is ook echt met pijn in mijn hart dat ik afscheid neem van Forum voor Democratie. Het is heel spijtig dat de hele sfeer rondom de partij zo veranderd is.’’

