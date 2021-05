Probleem na probleem kostte coalitie de kop, Forum vindt het 'niet fraai'

Eric de Bie vergroot

Alle coalitiepartijen zijn het erover eens: "Bestuurlijk ging het goed." Toch klapte donderdagmorgen de samenwerking tussen de VVD, CDA en Forum voor Democratie. "De stabiliteit kan na veel incidenten niet gegarandeerd worden", luidt de verklaring van de VVD en het CDA. "Onverantwoord deze breuk", zegt Forum voor Democratie.

Alle partijen zijn teleurgesteld. De samenwerking rommelde al langer. Het begon er al mee dat aanvankelijk niet iedereen even enthousiast was over de samenwerking met Forum. Een nieuwe partij brengt veel nieuwkomers en onervarenheid met zich mee en dus onvoorspelbaarheid.

"Van de 9 Forumleden zijn er nog maar 4 over"

Dat bleek al toen het eerste Statenlid van Forum opstapte en er geen geschikte vervanger gevonden kon worden. De landelijke perikelen van de partij straalden ook af op de Brabantse afdeling. De grootste impact had de afscheiding van Forumleden naar JA21. Ook in Brabant vertrokken drie leden van Forum naar JA21 dat in de Brabantse Staten 'Groep Rutjens' heet.

"We praten al twee weken over de toekomst van onze samenwerking in Brabant", vertelt VVD fractievoorzitter Suzanne Otters. "Die omstreden 4 en 5 mei-poster en vervolgens het vertrek van Hans Smolders hielden ons opnieuw erg bezig. Het is een zware keuze geweest om het vertrouwen op te zeggen. Bestuurlijk ging het namelijk goed, maar ons morele kompas stond in het rood."

"Niet voldoende afstand genomen van omstreden 4 en 5 mei-poster"

CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon bevestigt dit beeld: “Op bestuurlijk vlak zit er geen enkele ruis. Waar het hem in zit, is de opeenstapeling van problemen. Een jaar geleden is Forum met negen mensen aan de slag gegaan. Van hen zijn er nog vier over. De rest zit bij een andere partij of thuis. En dan die 4 en 5 mei-poster. Daar werd in onze ogen niet voldoende afstand van genomen, terwijl we dat graag wilden. Toen we te maken hadden met de tweede lege zetel door het vertrek van Hans Smolders, was het voor ons niet meer te verkopen. Als er elke twee maanden een probleem is met Forum, wat zijn we dan aan het doen?”, vraagt ze zich hardop af.

Gedeputeerde Eric de Bie (Forum) is ‘vanzelfsprekend zeer teleurgesteld’ in het besluit van CDA en VVD. “We denken ook dat het niet nodig is en niet in het belang van Brabant is. Het is een irrationele beslissing en ook een onverantwoordelijke daad.”

"Teleurstellend maar je weet dat het kan gebeuren"

“De samenwerking in de Gedeputeerde Staten ging echt heel goed. Het was een heel fijn team. In dat opzicht is er niks aan de hand. Maar in de politiek worden er wel eens dingen achter de schermen afgesproken, dat is ook teleurstellend. Je weet dat het kan gebeuren, maar fraai is het zeker niet”, zegt hij over de keuze van de twee partijen.

Het feit dat het vertrek van Hans Smolders ‘de druppel’ wordt genoemd door de partijen, vindt De Bie ‘een aderlating’. “Hij was een heel belangrijk lid van de fractie, maar het is niet zo dat hij de steunpilaar was op grond waarvan je verwacht dat alles instort. We hadden een heel stabiele fractie. Zijn vertrek had voor het bestuur geen effect.”

"Even afkoelen, Brabant is nu niet onbestuurbaar"

Hoe moet het nu verder? “Even afkoelen", zegt Ankie de Hoorn van het CDA. "We hebben gezegd dat de bestuurbaarheid van Brabant ontzettend belangrijk is. Zo kunnen we ook gewoon door. Het is niet dat Brabant nu onbestuurbaar is. We nemen die verantwoordelijkheid. Eerst verder afkoelen en dan door.”

