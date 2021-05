De coalitie is gesneuveld: zo gaat het nu verder

Bestuurskundige Julien van Ostaaijen (archieffoto). vergroot

VVD en CDA hebben donderdag in Provinciale Staten een eind gemaakt aan de samenwerking met coalitiepartner Forum voor Democratie. In korte tijd is de provincie voor de tweede keer in een bestuurscrisis beland. Welke oplossingen zijn er om weer in politiek rustiger vaarwater te komen?

Brabanders hoeven in ieder geval niet opnieuw naar de stembus, want lokaal en provinciaal zijn er geen tussentijdse verkiezingen. “Er zal weer geformeerd moeten worden”, zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen van Tilburg University en Avans Hogeschool.

“Er moet een oplossing komen voor de situatie zoals die nu is. In principe zal er eerst gezocht worden naar een nieuwe coalitie met de partijen die een meerderheid hebben in Provinciale Staten en die met elkaar door willen.”

Overigens acht Van Ostaaijen die kans niet heel erg groot. “Waarschijnlijk zijn die opties ook al bij de eerdere rondes bekeken. Om bepaalde redenen zullen die toen ook al op bezwaren zijn gestuit. Als daarin niets is veranderd dan wordt het een moeilijk verhaal om een nieuwe meerderheidscoalitie te vormen.”

Minderheidscoalitie

Een tweede optie in de huidige situatie is om door te gaan als minderheidscoalitie. “In dat geval moet de coalitie steeds andere partijen in de Staten overtuigen om samen een meerderheid voor een onderwerp te krijgen”, zegt Van Ostaaijen.

De bestuurskundige sluit overigens niet uit dat er een externe formateur wordt aangesteld om het nieuwe formatieproces te begeleiden. “Er is een nieuwe situatie en misschien zijn er in de tussentijd ook nieuwe inzichten ontstaan. Welke partijen willen nog met elkaar samenwerken?”

Slecht huwelijk

Over de invloed van de nieuwe bestuurlijke crisis op Brabant kan Van Ostaaijen niet veel zeggen. “Stabiel bestuur is prettig. Als het bestuur niet goed functioneert dan kan het juist goed zijn om uit elkaar te gaan. Een slecht huwelijk in stand houden heeft ook een negatief effect op bestuur en beleid.”

De vier gedeputeerden van CDA en VVD blijven aan om de provincie bestuurbaar te houden. Vrijdag wordt de crisis besproken in Provinciale Staten.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.