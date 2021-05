Drijfzand blijkt geen vruchtbare bodem: bestuurscrisis was onvermijdelijk

De gedeputeerden zaten er een jaar (foto: Provincie Noord-Brabant). vergroot

De presentatie in mei vorig jaar van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) was op voorhand 'een kroniek van een aangekondigde dood'. De samenwerking van CDA, VVD, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie was gebouwd op drijfzand en dat is zelden een vruchtbare bodem. Nu, iets meer dan een jaar na de installatie is de onvermijdelijke bestuurscrisis een feit.

VVD en het CDA hebben deze donderdagochtend namelijk het vertrouwen opgezegd in hun coalitiepartner tegen wil en dank, het Forum. Deze partij zelf heeft zich ondanks al haar goede voornemens ontwikkeld als splijtzwam.

'Niks te maken met Baudet'

Het Forum heeft steeds bij hoog en laag beweerd dat het zich niet zou laten beïnvloeden door ontwikkelingen binnen de landelijke partij. Wat voorman Thierry Baudet ook bedacht, twitterde of op een andere manier verkondigde: dat is zijn pakkie an, hierdoor laten we ons in Brabant niet van de wijs brengen, zo was de teneur bij het Forum in onze provincie.

Een mooie, maar ook naïeve gedachte van een partij die bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 nog negen zetels won. Die winst is in twee jaar verdampt: Forum bezet in het provinciehuis in Den Bosch nog maar vier stoelen. De lijsttrekker van Forum in Brabant, Eric de Bie, is het niet gelukt om alle kikkers in de kruiwagen te houden.

Vertrek Smolders druppel voor VVD

VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters trok als eerste de stekker uit de coalitie, die al met zoveel pijn en moeite tot stand was gekomen. Druppel die volgens haar de emmer deed overlopen was de houding van Hans Smolders. De doorgewinterde politicus beschuldigde eerder dit jaar zijn voormalige partijgenoten Willem Rutjens, Loek van Wely en Frank Duijs ervan dat ze geen ruggengraat hadden toen ze besloten over te stappen naar de nieuwe politieke partij JA21.

In navolging van hen en Peter Smit, die doorging als onafhankelijke gedeputeerde, hield Smolders het begin deze maand zelf voor gezien.

Nadat hij uit de Forumfractie in de Tweede Kamer was gestapt, zei hij ook vaarwel tegen Brabant. De bezworen adept van Baudet had het vertrouwen in de landelijke partijleider opgezegd nadat die een affiche had laten verspreiden waarin een link werd gelegd tussen de Tweede Wereldoorlog en het vermeende gevoel van onvrijheid tijdens de coronacrisis. En zo had het gedoe rondom Baudet toch grotere gevolgen voor Brabant dan Smolders dacht. Hij had beter kunnen en moeten weten.

Zo goed gaat het niet in Brabant

"Het is ongeloofwaardig als je bij Forum uit de Tweede-Kamerfractie stapt en dan wel in Brabant actief blijft”, zo verklaarde Smolders zijn besluit. “Een van mijn afwegingen was dat het in Brabant heel goed gaat”, voegde hij eraan toe. Nou, dat blijkt dus niet het geval.

Provinciale Staten zouden vrijdag verder gaan met hun debat over de Perspectiefnota. Hierin schetst GS hoe het tegen de toekomst van Brabant aankijkt. Belangrijkste doel: ervoor zorgen dat Brabanders er drie gezonde levensjaren bij krijgen.

Die nota lijkt op de lange baan geschoven te worden: de Brabantse politiek moet terug naar de tekentafel om eerst intern orde op zaken te stellen. Eén ding lijkt op voorhand zeker: de rol van Forum is uitgespeeld, wat voor weer het ook zal zijn in Den Haag.

