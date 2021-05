Hans Smolders vindt het opblazen van de coalitie 'onverantwoordelijk'

Hans Smolders vindt dat zijn vertrek uit de provinciepolitiek erg belangrijk wordt gemaakt door VVD en CDA (Forum Voor Democratie). vergroot

Met een persbericht van de VVD werd donderdagmorgen de samenwerking met Forum voor democratie in Brabant opgezegd. Er is te veel gedoe rondom Forum geweest waardoor 'de stabiliteit die nodig is voor een slagvaardig provinciebestuur' ontbreekt, stond in de het bericht. Een uur later volgde coalitiepartner CDA met dezelfde mededeling.

De druppel die bij de VVD de emmer deed overlopen was het vertrek van Hans Smolders van Forum uit de provinciale politiek. Hij vertrok landelijk uit Forum en vond het vervolgens niet kunnen om onder dezelfde vlag provinciaal wel door te gaan.

Eerdere hadden de coaliepartners moeite met de landelijke ophef over discriminerende appjes onder Forumleden, de afscheiding van Forumleden, ook binnen Brabant, naar JA21 en Groep Rutjens en de omstreden 4 en 5 mei-poster. "Dat mijn vertrek nu als druppel wordt gezien, had ik niet verwacht", reageert Smolders. "Bestuurlijk ging het namelijk goed."

"Ik vind het een drogreden om mijn vertrek aan te grijpen om het vertrouwen op te zeggen."

Smolders vindt het onverantwoordelijk om de samenwerking op te zeggen. "Bestuurlijk hebben we alles geleverd wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Ik vind het een drogreden om mijn vertrek aan te grijpen om het vertrouwen op te zeggen. Wat schiet Brabant hiermee op? Alle alternatieven zijn slechter."

De Brabantse coalitie begon met een meerderheid van 1 zetel. Die meerderheid is er nog steeds ondanks het vertrek van Smolders. Eerder sloot namelijk een 50PLUS-Statenlid zich aan bij het CDA.

"Ik was nooit vertrokken als daardoor er geen meerderheid meer zou zijn. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen door iedereen binnen Forum klaar te stomen voor de politiek. Dat is goed gelukt. Ik liet ze daarom met een gerust hart achter. Ik stond op de lijst als lijstduwer, ik heb nooit de ambitie gehad om de provinciale politiek in te gaan."

'Ik word wel erg belangrijk gemaakt"

Ergens ziet Smolders het als een compliment dat zijn vertrek als druppel wordt gezien. "Ik word wel erg belangrijk gemaakt. Als dat in het begin van de coalitieperiode was gebeurd, had ik het begrepen. Nu niet. Ik heb iedereen goed begeleid en ze kunnen prima op hun eigen benen staan. Bestuurlijk ging het gewoon goed."

