Nieuwe bestuurscrisis in Brabant: VVD en CDA staken samenwerking met Forum

De Brabantse VVD en CDA hebben gezamenlijk het vertrouwen in coalitiegenoten Forum voor Democratie en de afgesplitste 'Groep Rutjens' opgezegd. Volgens beide partijen is er te veel gebeurd rondom het Forum, waardoor de stabiliteit ontbreekt 'die nodig is voor een slagvaardig provinciebestuur'.

Directe aanleiding voor de breuk is het vertrek een paar dagen geleden van Hans Smolders uit de provinciepolitiek. Tegelijk splitste hij zich als Tweede Kamerlid samen met onder anderen Wybren van Haga af van Forum om samen een nieuwe politieke partij te beginnen.

Met zijn vertrek uit de provinciale politiek worden de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit niet meer nagekomen, vinden de VVD en het CDA. Zij trekken volgens CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon samen op in deze coalitiebreuk.

En dat terwijl VVD, CDA, Forum en Lokaal Brabant maandenlang naar buiten uitstraalden dat ze een eensgezinde coalitie vormden. Onder het mom van 'een open en respectvolle samenleving, waarin iedereen mee kan doen', sloten ze een akkoord op hoofdlijnen.

Dat verliep met horten en stoten. Grillen rondom de landelijke tak van Forum vonden hun weerslag op de provinciale politiek. Telkens hielden de Brabantse VVD en CDA de boot van kritiek over de samenwerking met Forum echter af. "Wat zich in Den Haag afspeelt blijft daar en Brabant is Brabant", was meermaals het statement na weer een politieke rel.

Die emmer is nu definitief overstroomd. "Dit blijkt niet vol te houden", schrijft de VVD in een verklaring. "Telkens weer zijn landelijke perikelen bij Forum voor Democratie van negatieve invloed op de politiek in Brabant. Afgelopen jaar is te veel energie gestoken in het oplossen van incidenten."

Ook het uiteenvallen van de Brabantse Forumfractie is de VVD een doorn in het oog. "Drie van de negen originele Forum voor Democratie-zetels zijn naar Groep Rutjens gegaan. Forum vult maar vier van hun overige zes zetels op. Voor de twee lege zetels heeft zij geen mensen beschikbaar", stellen de liberalen.

Na de Statenverkiezingen in 2019 kreeg Brabant een coalitie van CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. In december 2019 stapte het CDA uit die coalitie wegens de stikstofcrisis. De partij vond dat de boeren te veel schade leden door deze crisis. Vervolgens begonnen CDA en VVD een coalitie met Forum voor Democratie. Brabant was na Limburg de tweede provincie waar Forum in het bestuur zat.

