Bestuurscrisis: gedeputeerden Eric de Bie en Peter Smit stappen op

Gedeputeerde Eric de Bie van Forum voor Democratie is vrijdag opgestapt. Hij heeft met frisse tegenzin de eer aan zichzelf gehouden na de bestuurscrisis die is ontstaan nadat CDA en VVD het vertrouwen in coalitiegenoot Forum hebben opgezegd. De Bie maakte zijn vertrek vrijdag bekend tijdens een digitale Statenvergadering waarin de ontstane situatie wordt besproken. Ook onafhankelijk gedeputeerde Peter Smit (voorheen Forum) stopt ermee.

De Bie's landelijke partijleider Thierry Baudet heeft zoveel fratsen uitgehaald, dat ook zijn Brabantse vertegenwoordiger niet meer te handhaven is voor de coalitiegenoten. Een jaar geleden vormde Forum samen met VVD, CDA en Lokaal Brabant een nieuw provinciebestuur nadat de coalitie van CDA, VVD, D66, GroenLinks en PvdA was gevallen.

Politici heb je in soorten en maten. Eric de Bie is niet in een hokje te duwen. Als lijsttrekker kwam de kandidaat-notaris uit Prinsenbeek uit het niets. Wie dacht in de verkiezingscampagne kennis te zullen maken met de provinciale aanvoerder van de partij die zoveel mensen achter zich kreeg, kwam bedrogen uit.

Hij en zijn zijn medekandidaten lieten zich nauwelijks zien. Hun programma was dat van het landelijke Forum voor Democratie. Ze waren tegen klimaatmaatregelen en voor kernenergie en een referendum, maar dat was het wel zo’n beetje.

Pruttelen tegen groen beleid

De onbekende De Bie werd fractievoorzitter, maar veel meer dan pruttelen tegen het toen nog voornamelijk groene beleid deed hij niet. Nadat het CDA de stekker uit het vorige college trok, werd Forum binnengehaald en De Bie gedeputeerde.

Dat gebeurde in weerwil van de weerstand die vanuit de achterban van VVD en CDA klonk tegen samenwerking met Forum voor Democratie. Die tegenstand ebde weg toen bleek dat er geen andere coalitie mogelijk was.

Eric de Bie schikte zich snel naar de wensen van de VVD, maar vooral van het CDA, dat hem schaamteloos gebruikte om de opstandige boeren tot bedaren te brengen met steun voor regels die door een leger ronkende tractoren waren afgedwongen.

De Bie dieselde voort met het energiebeleid dat zijn linkse voorgangers hadden uitgestippeld. Ondertussen mocht hij met zijn partij werken aan kansloze plannen voor kernenergie en een referendum.

Hameren op goede samenwerking

Wie De Bie in die periode tegenkwam, zag een man die bleef geloven in een goede afloop. Hij was het die tot het laatst bleef volhouden dat alles wat Thierry Baudet deed niets met Brabant te maken had. Hij bleef er tot op het laatst op hameren dat hij toch zo goed samenwerkte met VVD, CDA en Lokaal Brabant.

Voor wie de Brabantse politiek vanaf de zijlijn volgt ontstond inderdaad het beeld dat De Bie een loyale en coöperatieve bestuurder was. Omdat hij altijd hoffelijk bleef, ook als de oppositie en de media hem met de strapatsen van Baudet om de oren bleven slaan, ontstond er zelfs een zekere sympathie voor de man uit Prinsenbeek.

Sympathie die omsloeg in medelijden naarmate Baudet het hem steeds moeilijker maakte. Uiteindelijk drong de vraag zich op: wat doet De Bie bij Forum voor Democratie? Is hij zo naïef? Als hij al een wolf in schaapskleren was wist hij dat goed te verbergen achter een vriendelijke glimlach en vlijt.

Verkeerde film

Wat overblijft is het beeld van een man die oprecht geloofde dat hij voor VVD en CDA tot het einde van de rit een gelijkwaardige partner zou zijn en dat hij door middel van een referendum meer invloed voor gewone Brabanders zou kunnen bereiken. Hij bleek uiteindelijk in de verkeerde film terechtgekomen te zijn.

Als figurant zorgde hij ervoor dat hoofdrolspelers van vooral het CDA een open doekje haalden bij hun boerenachterban. Daarna mocht hij blijven meespelen. VVD en CDA hielden hem de hand boven het hoofd want hij was zo constructief. Totdat Baudet zijn hand overspeelde met een verkeerde poster. Antisemitische appjes en spotten met corona waren tot daar aan toe, spotten met 4 en 5 mei was voor de Brabantse liberalen en christendemocraten een brug te ver.

