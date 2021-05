CDA en SP willen twee verkenners om uit bestuurscrisis te komen

Een beeld van de digitale vergadering met onder anderen commissaris van de Koning, Ina Adema (links boven), Alexander van Hattem (links onder) en Suzanne Otters (midden onder, foto: provincie Brabant). vergroot

Het CDA en de SP in Provinciale Staten stellen voor om twee verkenners aan te wijzen die met alle partijen in de Brabantse politiek de ontstane situatie gaan onderzoeken. Voor het onderzoek zijn twee zwaargewichten in beeld: Marja van Bijsterveldt, burgemeester van de gemeente Delft, en Emile Roemer, waarnemend burgemeester in Alkmaar.

CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon kwam met dit voorstel tijdens een digitale vergadering van Provinciale Staten. Aan het begin van deze vergadering maakten Eric de Bie en Peter Smit hun vertrek als gedeputeerde bekend. Zij reageerden op het besluit dat de VVD, het CDA en Lokaal Brabant donderdag namen om de stekker uit de coalitie te trekken.

'Stabiel en slagvaardig provinciebestuur'

Zowel Van Bijsterveldt als de uit Boxmeer afkomstige Roemer heeft onder meer een geschiedenis als Tweede Kamerlid. Zij moeten na hun inventarisatie naar buiten komen met een voorstel hoe er een stabiel en slagvaardig provinciebestuur kan worden gevormd, zo was de toelichting van De Hoon.

Het is aan de Staten om hiermee al dan niet in te stemmen. De VVD en het CDA hebben bij monde van fractievoorzitter Suzanne Otters en De Hoon tijdens de vergadering al laten weten dat het huidige bestuursakkoord een prima basis is om te kunnen (blijven) regeren. Alexander van Hattem van de PVV had grote moeite met de snelheid waarmee het voorstel door het CDA en de SP is gelanceerd. Hij vroeg zich ook af waarom de andere oppositiepartijen van tevoren niet waren ingelicht. Hij sprak van 'achterkamertjespolitiek'.

Volgens SP's fractievoorzitter Maarten Everling is voor deze opzet gekozen, om 'vaart aan het proces' te geven 'in het belang van Brabant'. Bewust is ingezet op Van Bijsterveldt en Roemer, omdat het bij uitstek personen zijn van een 'bepaalde statuur' en die boven de partijen kunnen staan, aldus Everling.

