Van Groningen naar Bergeijk voor een nieuwe herinnering aan overleden Lenie

De vrienden en familie van Lenie is klaar voor de start (foto: Miranda Mennings). vergroot

Het gezin van de Bergeijkse Lenie heeft zware maanden achter de rug. Lenie (63) overleed afgelopen december in een Gronings ziekenhuis aan corona. Het waren dagen tussen hoop en vrees waarin Lenie niet meer aanspreekbaar was. Uiteindelijk overleed Lenie en werd ze alleen van Groningen naar huis gebracht. Om deze machteloze periode een plek te geven, rijdt haar gezin samen met vrienden dit weekend de afstand opnieuw, maar dan op de fiets.

Miranda fietst dit weekend ook mee van Groningen naar Bergeijk. "Ik ben geen fietser dus die 335 kilometer ga ik op alle manieren voelen, verwacht ik." Miranda (35) hoort bij de vriendenclub van Lenie. "We hebben er twee dagen voor uitgetrokken. De jongeren gaan op de racefiets. De generatie van Lenie en haar man Cor pakt de elektrische fiets. We overnachten in het hotel waar Cor en hun zoon Jeroen destijds sliepen toen Lenie in het ziekenhuis lag. Dat is meteen al een beladen emotioneel begin."

Startsignaal door hoofdverpleegkundige

De start zaterdagochtend riep ook allerlei herinneringen op. "We startten bij het ziekenhuis van Lenie en het startsignaal werd gegeven door de hoofdverpleegkundige die de Bergeijkse toen verzorgde", vertelt Miranda.

Het idee van de tocht kwam van zoon Jeroen die moeite heeft hoe het afscheid van zijn moeder verlopen is. "Iedereen binnen het gezin is destijds ziek geweest. Lenie was de laatste maar kreeg het gelijk heel heftig. Ze moest vanwege plaatsgebrek overgebracht worden naar Groningen. Daar is ze in slaap gebracht om daar nooit meer uit te ontwaken. Dat ze vervolgens zonder directe aanwezigheid van haar gezin naar huis werd gebracht, maakt de machteloosheid in Bergeijk alleen maar groter", legt Miranda uit. "Dit is bedoeld als verwerking van iets dat altijd pijn zal blijven doen, maar straks misschien wat minder scherp."

Waardevol

Zondag wordt de groep van 17 fietsers in Waalre aangevuld met nog meer vrienden en bekenden om samen de laatste kilometers naar Bergeijk af te leggen. "Dan stoppen we eerst bij het graf van Lenie en eindigen bij haar thuis en dan delen we samen een nieuwe waardevolle herinnering aan Lenie."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.