België - Italië in Eindhoven: 'Dit is eigenlijk de finale'

Wachten op privacy instellingen... Tom Lenaerts en Giorgio Ferrari wonen in Eindhoven Volgende Vorige vergroot 1/2 Belgie tegen Italie in de kwartfinale van het EK

Het is aftellen tot de kwartfinale van het EK, de wedstrijd van België tegen Italië vrijdagavond. Helemaal voor Tom Lenaerts, een Eindhovense Belg en Giorgio Ferrari, een Eindhovense Italiaan. De zenuwen lopen al behoorlijk op bij beide heren.

Janneke Bosch Geschreven door

"Je ziet het nu niet, maar mijn benen staan te trillen onder het bureau", lacht Tom Lenaerts. De Belg woont in Eindhoven en kijkt uit naar de wedstrijd van vrijdagavond. "Maar ik ben wel zelfverzekerd: we hebben maar drie kansen nodig en dan scoren we wel een of twee keer", zo zegt hij.

"België heeft goede spelers, maar Italië heeft een hecht team. Dat gaat de doorslag geven."

Het bevalt hem wel, om in Nederland te kunnen juichen voor België, nu Oranje al is uitgeschakeld. "Dat zorgt wel voor binnenpret, omdat ik in Nederland woon. Het is toch altijd een groot ding bij ons. Volgens mij is het de tweede keer dat dat gebeurt."

Ook voor Giorgio Ferrari is het EK nog in volle gang. "Ik ben een Italiaan in hart en nieren. Ik ben altijd éérst voor Italië, dan pas voor Nederland." Hij denkt wel dat Italië kans maakt tegen de Belgen. "België heeft heel goede individuele spelers. Maar Italië is een hecht team. Dat gaat de doorslag geven, denk ik."

Daar denkt Tom uiteraard anders over. "België heeft inderdaad de supersterren en Italië een team, maar wij hebben óók een team hoor. Die jongens spelen al zo lang met elkaar. En: wij hebben maar twee kansen nodig om een keer te scoren." Maar dat zal wel niet zo makkelijk worden denkt Giorgio. "Kijk, zij hebben Lukaku, maar die speelt in Italië. Onze verdedigers kennen hem. Hij heeft nog nooit een goal kunnen maken tegen onze verdedigers. En dan kan België dus niet scoren. En wij gaan dat wel doen", klinkt het zelfverzekerd.

"Als we vanavond winnen, worden we denk ik kampioen."

Beide mannen zijn het over één ding wel eens: de wedstrijd van vrijdagavond is eigenlijk de finale van het EK. "Dat geloof ik wel ja", zegt Tom. "Onze vorige wedstrijd tegen Portugal ook al, maar als we vanavond zouden winnen.... Maar je weet het nooit. Na die verrassing met Zwitserland, je weet het nooit."

Ook Giorgio denkt dat vrijdagavond dé wedstrijd is. "Als we vanavond winnen, worden we misschien wel kampioen ja. We moeten dan nog tegen Spanje denk ik. Maar als je de Belgen kunt hebben, moet Spanje ook te doen zijn."

En dan natuurlijk de uitslag. 2-0, denkt Giorgio, "Voor Italië." Tom gaat voor 2-1. "En dan valt de laatste goal in de laatste twee minuten."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.