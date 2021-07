Nieuwe partij Smolders heet Belang van Nederland

Hans Smolders. vergroot

De nieuwe partij van Hans Smolders, Wybren van Haga en Olaf Ephraim heet Belang van Nederland (BVNL). Van Haga bevestigt dat na berichtgeving van de Telegraaf. De drie Kamerleden splitsten zich in mei af van Forum van Democratie (FvD) en gingen als zelfstandige fractie verder.

Samen richten ze nu dus BVNL op. Het moet volgens Van Haga een 'klassiek liberaal realistische partij' worden. Wanneer de partij wordt gelanceerd, wil hij nog niet bekendmaken. Het gaat 'eerder weken dan maanden' duren.

Gedoe over 5 mei-poster

De drie Kamerleden vertrokken bij FvD na een 'verschil van inzicht over de manier waarop politiek bedreven wordt'. Het ging met name om leider Thierry Baudet, legde Smolders eerder uit. Rond Bevrijdingsdag werd een poster verspreid waarin een verband wordt gelegd tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet.

"Wij zijn niet gekend in deze poster. Ik vind niet dat je de Tweede Wereldoorlog moet misbruiken", vertelde Smolders. "We gaan in goede harmonie verder als andere fractie. Maar we kunnen ons niet vinden in de manier van werken."

'Ophef mag geen doel zijn'

Na het gedoe over de 5 mei-poster, kwam Baudet met een essay waarin hij zich kritisch uitsprak over de moderne Nederlandse vrouw. De FvD-leider schreef daarin dat die zich teveel op haar carrière richtte en te weinig kinderen kreeg. Ook beklaagde hij zich over de Nederlandse omgang met abortus en euthanasie.

"Wat mij betreft was dit essay te academisch. Kijk, Thierry doet heel veel goede dingen maar ik denk niet dat je tegen taboes moet schoppen vanwege de taboes. Ophef mag geen doel zijn. Laten we ons als partij concentreren op de echte problemen zoals massa-immigratie en de energietransitie", zei Smolders.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.