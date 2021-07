Coronanieuws: aantal positieve coronatests landelijk weer boven de duizend

13.53



Het is zaterdag opnieuw druk in de teststraten van Testen voor Toegang. Maar volgens een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie die moet zorgen voor de testbewijzen, loopt het goed door. Bij de RAI in Amsterdam was het vrijdag erg druk en moesten mensen lang wachten vanwege een tekort aan personeel. "Vrijdag waren er 168.000 boekingen gemaakt en vandaag 111.000, dus het is nu wat beter te doen. Het gaat daarom nu ook beter in de RAI. Dat geldt ook voor Breda, waar mensen vrijdag ook lang in de rij stonden", aldus de zegsman.