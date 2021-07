Coronanieuws: De Jonge snapt niets van het verzet tegen coronavaccins

Een ampul met het coronavaccin van Janssen (foto: ANP 2021/Rob Engelaar). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Ziekenhuizen: bijna alleen maar niet-gevaccineerde coronapatiënten

Het coronavaccin van Janssen biedt hoogstwaarschijnlijk ook een goede bescherming tegen de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus.

127 nieuwe besmettingen in Brabant.

Meerderheid tieners wil een coronaprik.

06.00 De Jonge snapt niets van het verzet tegen coronamaatregelen en vaccins Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kan er met zijn verstand niet bij dat sommige mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen zich ook niet willen laten inenten. Volgens de minister is vaccineren namelijk de enige uitweg uit de coronacrisis, zegt hij in gesprek met NU.nl. "Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen. Maar zij maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar. Het kan niet allebei", zegt De Jonge tegen de nieuwssite. "Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren." "Er is een soort coronamoeheid ontstaan. Een soort boosheid uit machteloosheid. Dat kan ik begrijpen", aldus De Jonge. "Maar ik kan er met mijn verstand niet bij dat je geen bijdrage wilt leveren om dat nare virus terug te dringen door je te laten vaccineren en tegelijkertijd die maatregelen ook niet wilt."

05.00 Ziekenhuizen: bijna alleen maar niet-gevaccineerde coronapatiënten

De corona-patiënten die nog in het ziekenhuis belanden, zijn de laatste weken op een enkele uitzondering na niet of niet volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. De vaccinatiestatus van patiënten wordt in Nederland niet centraal geregistreerd. In het Erasmus MC was van de 374 patiënten die sinds 1 maart met corona werden opgenomen niemand volledig gevaccineerd, meldt een woordvoerder van het Rotterdamse ziekenhuis. Een ander groot ziekenhuis, het Amsterdam UMC telde wel een paar gevallen van mensen die al twee prikken hadden gehad.

03.30 Protestgroepen voeren actie tegen vaccineren van kinderen

Protestgroepen trekken zaterdag naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen het vaccineren van kinderen. Ook op het dragen van mondkapjes door kinderen en het testen van deze groep hebben ze kritiek. Actiegroep Viruswaarheid organiseert het evenement samen met Police 4 Freedom, Nederland in Verzet, LNN, Lijst 30 en Army of Love. Tijdens het protest is geen muziek toegestaan. Volgens een woordvoerder van de burgemeester van Den Haag is dat besloten omdat bij vorige protestacties tegen de coronamaatregelen bleek dat mensen door muziek al snel te dicht bij elkaar gaan staan. De organisatoren hebben van tevoren een duidelijk plan moeten opstellen en indienen, ook met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen tijdens het protest. Hulpdiensten zullen hier op toezien, laat de woordvoerder weten. "Anders worden ze daar op aangesproken."

23.00 36.000 17-jarigen maken prikafspraak Ruim 36.000 kinderen uit 2004 hebben een afspraak gemaakt voor een coronaprik. Het gaat om kinderen die dit jaar zeventien zijn geworden of nog worden. Zij konden vanaf 10.00 uur vrijdagochtend een prikafspraak maken. Waarschijnlijk kunnen de kinderen vanaf volgende week langskomen op een vaccinatielocatie. Daar krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech. In totaal mogen ruim een miljoen jongeren van twaalf tot en met zeventienjaar zich laten vaccineren, onder wie ongeveer 200.000 uit 2004.

