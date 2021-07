Coronanieuws: Voedselbanken in coronajaar 2020 overladen met donaties

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De antwoorden op die vragen lopen nogal uiteen, omdat de coronaregels in ieder land verschillen. Zeker voor wie met de auto op vakantie gaat en meerdere landen moet doorkruisen, is het een puzzel, aldus de ANWB. Volgens de regels vraagt Italië om een PCR-test die niet ouder is dan 48 uur (ook voor kinderen vanaf 6 jaar). Dat betekent dat vakantiegangers uit Nederland behoorlijk moeten doorrijden om te zorgen dat het testbewijs bij aankomst in het land niet verlopen is.

De ANWB krijgt veel vragen van vakantiegangers die deze zomer naar het buitenland willen. De organisatie merkt dat er nog veel onduidelijkheid is over de coronaregels in de verschillende landen. "Mensen willen bijvoorbeeld weten hoe oud een PCR-test mag zijn. Of hoe ze moeten bewijzen dat hun kinderen negatief getest zijn", zegt Josje Majoor, die verantwoordelijk is voor de ANWB Reiswijzer, tegen de NOS.

11.16

Voedselbanken in coronajaar 2020 overladen met donaties



Tijdens de coronacrisis is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VBN), waarbij 172 voedselbanken zijn aangesloten, overstelpt met donaties. Een woordvoerster bevestigt een bericht daarover in Het Parool. Vorig jaar kwam 10,7 miljoen euro aan donaties binnen, waar gerekend was op 2 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag.

Het was daarmee een "exceptioneel gunstig financieel jaar". Acties van onder meer Radio 538 (Missie 538, 1,3 miljoen euro) en Albert Heijn (kerststollenactie, 0,65 miljoen) leverden veel geld op. Ook was er een extra bijdrage van 1 miljoen van de Nationale Postcodeloterij. "Met grotere donateurs hebben we gesproken over de bestemming van hun giften", zegt voorzitter Leo Wijnbelt in Het Parool.