Bestuurder opgepakt na aanrijding: man mogelijk onder invloed van cocaïne

Een 43-jarige man uit Den Bosch is opgepakt omdat hij vrijdagmiddag een vrouw op een fiets heeft aangereden op de Veemarktweg in zijn woonplaats. Mogelijk was de man onder invloed van cocaïne.

Ron Vorstermans Geschreven door

De man reed in een personenauto en reed de vrouw plots aan bij de Verkade Fabriek. Bij het ongeval raakte de bekken en de rug van de vrouw zwaar gekneusd.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de bestuurder mogelijk onder invloed was van cocaïne. Daarop werd de man aangehouden. Hij zit nog vast.

