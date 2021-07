Dit toppaard is per ongeluk Duits en mag daarom niet naar Olympische Spelen

Een zware domper voor Dinja van Liere uit Werkendam. De 30-jarige dressuurruiter mag niet aan de start van de Olympische Spelen verschijnen met haar favoriete paard Hermès. Door een administratieve fout bij de internationale overkoepelende organisatie FEI heeft het dier per ongeluk de Duitse nationaliteit, en daarmee is de weg naar Tokio onbereikbaar geworden.

Per abuis een Duits woonadres

De hengst is al jaren eigendom van Joop van Uytert, een paardenfokker uit het Gelderse Heerewaarden. In de database is per abuis een Duits woonadres ingevoerd, een fout die werd gemaakt bij de FEI. Dit staat het afreizen naar Tokio in de weg.