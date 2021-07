Explosief beschadigt huis en auto's in Veghel

Een explosief heeft vrijdagnacht schade aangericht aan een huis aan de Scheifelaar in Veghel en auto's die daar in de buurt stonden. De ontploffing vond rond halfdrie plaats.

Camerabeelden

De politie doet onderzoek. Agenten spreken buurtbewoners en bekijken of er camerabeelden zijn gemaakt in de wijk rond het tijdstip van de ontploffing en of daarop iets interessants te zien is.