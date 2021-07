'Leerling (13) van school in Rosmalen mishandeld door vier leraren'

De jongen heeft flink last van de gevolgen van de worsteling (foto: privé). vergroot

Een 13-jarige jongen is mishandeld door leraren van zijn school, Hub Rosmalen. Dat zegt zijn oma, bij wie hij woont, tegen Omroep Brabant. “Ze hebben hem met twee man het kantoor ingetrokken. Eentje kwam er al bij in de gang, een ander kwam het kantoor binnen.” De leerling zou onder meer in zijn gezicht zijn geslagen.

De jongen zat in de klas en had zijn telefoon vast en oordopjes in, en dat mag niet. Toen hij de klas uitgestuurd werd, ging hij niet. Daarna ging het mis, vertelt zijn oma aan Omroep Brabant. Hij zou vastgepakt zijn en meegenomen. Daarna zou een worsteling zijn ontstaan in een kantoor waar de jongen niet ongeschonden uitkwam.

“Ze hebben hem met zijn gezicht op de vloer gedrukt."

“Ze hebben hem met zijn gezicht op de vloer gedrukt. Ook is hij over het tapijt heen getrokken.” Op de achtergrond is te horen hoe de jongen aanvult: “Heel het tapijt ging bewegen.”

Op foto’s die Omroep Brabant in bezit heeft, is te zien dat zijn gezicht van de jongen rood is. Zijn oma zegt dat de leraren zijn arm hebben verdraaid en dat zijn knie gekneusd is door het voorval. “Zo hard hebben ze hem op de grond gegooid.” Ook zegt ze dat hij een klap in zijn gezicht gekregen.

“Ik snap dat ze soms kinderen in bedwang moeten houden. Maar dit gaat te ver.”

De 13-jarige jongen zit op een school voor speciaal onderwijs waar onder andere kinderen met gedragsproblemen les krijgen. Bij de school is volgens zijn oma bekend dat hij stress krijgt als mensen hem aanraken.

Het is volgens haar vaker gebeurd dat de jongen hard aangepakt is. Maar zo erg als vrijdag was het nog niet eerder. “Ik snap dat ze soms kinderen in bedwang moeten houden. Maar dit gaat veel te ver. Dit is kindermishandeling.” De familie heeft aangifte gedaan bij de politie van mishandeling.

De school heeft vrijdag en zaterdag niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant. De naam van de jongen is bekend bij de redactie.

