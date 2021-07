Eindelijk weer naar een festival: dat doen sommige jongeren op een huifkar

Wachten op privacy instellingen... Foto: Omroep Brabant. Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/3 Eindelijk weer naar een festival: dat doen deze jongeren op een trekker

Tienduizend enthousiastelingen gaan zaterdag helemaal los op het festival Harmony of Hardcore in Erp. Het is een van Brabants eerste festivals nu de coronaregels versoepeld zijn. De blijdschap spat van de gezichten van de feestvierders.

Madhavi Raaijmakers & Raymond Merkx Geschreven door

Op Harmony of Hardcore beukt de housemuziek met volle kracht door de boxen. Iedereen die danst of wandelt op festivalterrein De Roost in Erp is dolgelukkig. Wat de mensen het meest gemist hebben? De sfeer. ''Ik heb hier niet eens vrienden nodig’’, roept festivalganger Xander. ''Op dit feestje maak je gewoon nieuwe vrienden.’’

Normaal gesproken ontvangt het festival veertigduizend bezoekers, verspreid over zestien verschillende podia. Nu is dat aantal verkleind naar tienduizend man en zes podia.

Huifkar

Een groep van 47 vrienden uit Sint-Michielsgestel wordt op een wel heel bijzondere manier afgezet in Erp. Ze komen het terrein op in een huifkar, getrokken door een trekker.

Elson van den Boogaard heeft de huifkar samen met zijn vader Toon gebouwd. ''Het begon met het bouwen van een kleine huifkar voor kleine feestjes’’, vertelt Elson. ''En zo zijn we steeds groter gegaan.’’

'We komen pas net aan en ik heb al geen stem meer over'

Voor de club vrienden was het feest dus eigenlijk voor aankomst al begonnen. ''Ik heb muziek geregeld en de sfeer aan boord van de wagen was super. Het is net een rijdend festival. We komen pas net aan en ik heb nu al geen stem meer over van het schreeuwen.’’

Vader Toon zet de hele bende af op het festival en komt de feetsvierders ’s avonds om halftwaalf weer met de huifkar ophalen. ''Zo gaan ze allemaal ook feestend naar huis’’, zegt hij lachend.

