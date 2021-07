Tien scholieren geslaagd in zelfde straat: 'Ze zijn samen opgegroeid'

De geslaagde scholieren: Jesper, Evy, Greven, Veyron, Jens, Ferenc, Noud, Jim, Nora en Kim (twee van hen staan niet op de foto). vergroot

Groot feest in Empel: daar zijn in één straat maar liefst tien scholieren geslaagd. De tien wonen al sinds hun kindertijd bij elkaar in de straat Maïsveld. En al verspreidden ze zich na hun basisschooltijd over verschillende middelbare scholen, in 2021 slaagden ze alle tien.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

In het rijtje met oneven nummers van Maïsveld staan 26 huizen. Bij negen daarvan hangt de vlag al uit. Een van de tien gelukkigen moet nog twee weekjes wachten voordat ze het rood-wit-blauw officieel mag laten wapperen, al weet deze Kim Theunissen eigenlijk al dat ze geslaagd is.

Zij volgt op het Stedelijk VSO in Rosmalen een praktijkgerichte vorm van onderwijs. Na het afronden van haar stage over twee weken mag ook zij een officieel certificaat in ontvangst nemen.

'Dit is een heel hechte straat'

De tien jongeren uit Maïsveld hebben allemaal op dezelfde basisschool gezeten. Sommigen bij elkaar in de klas, anderen net een jaar daaronder of daarboven.

''Dit is een heel hechte straat'', vertelt moeder Sacha Theunissen. ''De kinderen speelden vroeger altijd samen buiten. We organiseerden straatfeesten en buurtbarbecues. Uit die tijd hebben we ook nog steeds een speciaal Whatsapp-groepje met alle moeders.''

Heel knap

Na groep acht gingen de kinderen allemaal een andere richting uit. Van gymnasium tot kader, van het Bossche stadscentrum tot Rosmalen.

Jens van Wetering van Maïsveld 17 ging naar het VMBO-kader en haalde zijn diploma op het nippertje. ''Zijn mentor zei tegen hem dat het toch wel heel knap is dat hij toch geslaagd is ondanks dat hij slechts vijf procent van alle online lessen had bijgewoond'', zegt Jens' moeder Chantall.

De 16-jarige Jens ging samen met zijn straatgenoten Ference en Nora naar het Helicon in Den Bosch. Ference is nog steeds een van de vrienden met wie hij veel afspreekt.

Intens meeleven

''Het is toch wel heel bijzonder dat die hele club van kinds af aan met elkaar is opgegroeid nu samen de middelbare afsluit'', zegt moeder Sacha. ''We hebben als ouders ook zo intens meegeleefd. Je zou net zo goed twee vlaggen kunnen ophangen.''

App ons!

