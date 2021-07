Brabants eerste festival van start: kijk hier hoe dat eraan toe ging

Een veld vol met mensen (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Na 1,5 jaar wachten was het zaterdag zover: de eerste festivals gingen van start. Harmony of Hardcore in Erp was daar een van. En als je daar rondkeek, voelde alles weer als vanouds.

Tienduizend man mag zaterdag en zondag helemaal los gaan op het festivalterrein. En al sloeg het weer 's middags om, de bezoekers genoten zaterdag volop. Bekijk de foto's om te zien hoe het er de eerste dag aan toe ging.

