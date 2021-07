Coronanieuws: 181 nieuwe besmettingen in Brabant

09.00

Ben je geboren in 2005? Dan kun je sinds tien uur 's ochtends een vaccinatie-afspraak maken via coronavaccinatie-afspraak.nl. Wie in 2005 is geboren, is of wordt dit jaar 16 jaar. Later komen ook de andere jongeren van 12 jaar en ouder aan de beurt. In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Ze krijgen het vaccin van Pfizer. Het is de bedoeling dat alle jongeren vóór het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik halen, en dat ze in de eerste schoolmaand de tweede prik krijgen.