Bij Scout-Angels mag je al 25 jaar meedoen: 'Kun je iets niet, jammer dan'

Wachten op privacy instellingen... Scouting-Angels uit Boxtel bestaat 25 jaar (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Scout-Angels uit Boxtel al 25 jaar de leukste scoutinggroep voor mensen met een beperking

De Scout-Angels is een scoutinggroep in Boxtel voor kinderen vanaf 8 jaar met een beperking. Gidsenleidster Ine van den Biggelaar bedacht 25 jaar geleden de Scout Angels toen ze zag dat er regelmatig kinderen waren die bij de reguliere groepen buiten de boot vielen. Ine is nog steeds actief vrijwilliger en organiseert en begeleidt nog wekelijks de activiteiten van de Angels.

Net zoals bij elke scoutinggroep wordt ook bij de Scout-Angels eerst de vlag gehesen en de verkennersgroet gebracht. Daarna gaat het een beetje anders. "Wij gaan niet in tenten op kamp en hoeven ook niet te koken", vertelt Ilona. "Iedereen is heel leuk en het is super gezellig."

Deze zaterdag gaat de hele groep vogelhuisjes timmeren. "Elke week gaan we knutselen, wandelen en spelletjes doen", zegt Inge terwijl ze heel geconcentreerd op een spijker slaat. Louis heeft voor iedereen de plankjes al uitgezaagd en zo hoeven ze alleen nog maar in elkaar worden gezet.

Voor sommigen is dat een ingewikkeld klusje, maar iedereen helpt elkaar en natuurlijk zijn de begeleiders Ine en Bart er om een handje te helpen. "Ik heb weleens gezegd dat wij de sociaalste groep van deze blokhut zijn. Dat werd me niet in dank afgenomen, maar ik weet zeker dat het zo is", zegt Ine lachend.

Ine van de Biggelaar (l) helpt een van de Angels met haar vogelhuisje (foto: Jan Peels). vergroot

Luuk heeft ondertussen zijn vogelhuisje met hulp van anderen in elkaar getimmerd en houdt het vol trots voor zich. Het huisje van Inge is ook bijna klaar. Er moet alleen nog een gat in geboord worden, zodat de vogel ook echt naar binnen kan.

Helaas is de boor van Louis ondertussen krom en gaat het gat deze middag niet meer lukken. Deze kleine tegenslag gaat de pret niet drukken, want er is limonade en chips omdat er iemand jarig was. Na een luidkeels 'Lang zal ze leven' kraken de chipszakken en is het feest ook deze zaterdagmiddag weer compleet.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.