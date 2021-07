Automobilist crasht na achtervolging door Geldrop

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Bij een achtervolging door Geldrop is zondagmiddag een auto gecrasht ter hoogte van het station. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. In de kofferbak van de auto vond de politie een lekkende lachgascontainer.

De omgeving van het station werd daarop afgesloten. De brandweer werd opgetrommeld om de lekkende cilinder op te ruimen. Er bleken nog zes lachgascilinders in de kofferbak te liggen.

De politie benadrukt dat het vervoer van het lachgas op zo’n manier enorm gevaarlijk is.

