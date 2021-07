Dinja's deelname aan Spelen dreigt in rook op te gaan door 'bizarre fout'

Dinja en Hermès (foto: Leanjo de Koster / Hollandse Hoogte). vergroot

De 30-jarige dressuurruiter Dinja van Liere uit Werkendam mag niet meedoen aan de Olympische Spelen met haar toppaard Hermès vanwege een administratieve fout. De internationale overkoepelende organisatie FEI laat haar paard opeens uit Duitsland komen en dat terwijl Hermès toch echt altijd de Nederlandse nationaliteit heeft gehad. "Dit is heel oneerlijk. Nu moeten wij boeten."

De 'fout' kreeg Van Liere te horen toen ze werd gebeld door de bondscoach. "Die vertelde mij over het probleem. Het komt wel vaker voor dat een paard niet is ingeschreven op het goede adres en dat het dus fout gaat. Voor 15 januari moest dit geregeld zijn voor de Olympische Spelen."

"Het overzetten van de informatie is handmatig gedaan."

Maar de FEI ging dus in de fout. "Bij de FEI maken ze gebruik van een nieuw systeem. Het overzetten van de informatie is handmatig gedaan. Daarbij is de verkeerde nationaliteit ingevoegd", legt Van Liere uit. Volgens de Nederlandse hippische bond KNHS is de fout gemaakt door een bij de FEI werkzame stagiair.

Hermès is al jaren eigendom van Joop van Uytert, een fokker uit het Gelderse Heerewaarden. "Het paard is altijd in Nederland geregistreerd geweest. Dat is ook nooit anders aangevraagd en daarom hebben wij ons hier nooit druk om gemaakt of naar omgekeken."

"Wij hebben hier geen schuld aan."

Het rechtzetten van de fout gaat niet zomaar. "Dat komt ook omdat er ook veel andere zaken zijn waar het misgaat. Maar dit is hun fout. Wij hebben hier geen schuld aan. Zij hebben de nationaliteit veranderd. Ik kan een kopie laten zien van het aanvraagformulier waar het goed opstaat. Dit is een heel bizar verhaal."

Omdat maandag de officiële lijst voor de Olympische Spelen in Tokio moet worden doorgegeven, is het nu hopen op een 'voorlopige voorziening'. "Nu kan de bondscoach mij niet op de lijst zetten omdat Hermès op papier niet uit Nederland komt. Met een voorlopige voorziening kan wel alles in werking worden gesteld. Dan kan het paard in quarantaine. De dertiende vliegen ze al naar Tokio toe."

"Dan kunnen wij verder procederen."

De voorlopige voorziening is de eerste stap. Om definitieve deelname af te dwingen moet sporttribunaal CAS dit goedkeuren. Maar daar moet de FEI ook mee akkoord gaan. Die heeft een eerste bezwaar van de KNHS afgewezen. Maandag hoort Van Liere of de voorlopige voorziening wordt toegewezen. "Dan kunnen wij verder procederen."

Mocht het niet goedkomen, dan kan Van Liere wel naar de Olympische Spelen met haar tweede paard maar dan wordt ze wel reserve. "Hermès is het best scorende paard. Vier ruiters gaan mee: drie rijden er en eentje gaat mee als reserve. Met Hermès ben ik een van die drie. Maar als Hermès uitvalt word ik met het andere paard dat minder scoort reserve. De scores bij die paarden zijn namelijk al vastgesteld."

