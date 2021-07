Meeste schademeldingen in Breda na noodweer van zondag

Het noodweer en dan met name de hevige regenbuien hebben zondag weer voor aardig wat schade gezorgd in Brabant. Vooral Breda werd hard getroffen.

Bij verzekeraar Interpolis kwamen in totaal 150 meldingen binnen van verzekerden. Bijna een derde van alle meldingen komt uit Brabant.

Uitgesplitst naar alle gemeenten in Nederland, staat Breda als koploper bovenaan wat betreft de schademeldingen. Ook Tilburg kreeg het aardig te verduren. Die twee gemeenten nemen de meeste Brabantse meldingen voor hun rekening.

Ondergelopen kelders

Het is met name de regen die voor schade en overlast heeft gezorgd, weet Joost van Buchem van Interpolis. "We zien voornamelijk schade aan woonhuizen", zo zegt hij. "Minder aan voertuigen." Het gaat dan bijvoorbeeld om ondergelopen kelders, lekkages en schades aan daken.