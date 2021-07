Rode loper mag weer uit voor eerste musicalpremière sinds corona

Première Zodiac de Musical in Koepelgevangenis in Breda. (foto: Tom van den Oetelaar) vergroot

Nu de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, komen ook musicals weer terug. In Breda was maandagavond de eerste musicalpremière na vijftien stille maanden. Op een bijzondere locatie, de Koepelgevangenis, werd een nieuwe Nederlandse musical opgevoerd: Zodiac.

Voor de ingang van de Koepelgevangenis in Breda verzamelde zich een club bekende Nederlanders. Barry Stevens, Vajèn van den Bosch, Frits Sissing, Stanley Burleson en Bastiaan Ragas: ze stonden als vanouds voor de batterij aan fotografen en tv-ploegen. Met steltlopende fantasiefiguren erbij was er ouderwets reuring in de stad.

Thema van de voorstelling is duurzaamheid. Dat kan heel makkelijk belerend en daardoor tenenkrommend worden, maar dat is bij Zodiac gelukkig niet het geval. Het verhaaltje, dat we met z’n allen beter met de wereld moeten omgaan, is oppervlakkig. Maar het wordt met zo veel enthousiasme en humor verteld, dat het draaglijk blijft.

Choreografie van drones

De ster van de show is de koepel. Gigantische lichtprojecties helpen het verhaal op stoom en een choreografie van drones in de koepel is het hoogtepunt van de avond. Burgemeester van Breda Paul Depla was na afloop onder de indruk: “Heel knap hoe ze de ruimte gebruiken. Unieke locatie voor zo’n voorstelling.” En hoewel hij persoonlijk liever een musical zou zien met muziek van Eddie Vedder, heeft hij toch genoten: “Ik vond het een voorrecht hier vanavond te mogen zitten.”

Eén van de hoofdrolspelers is Dominique de Bont uit Waalwijk. Na vijftien lange maanden mocht ze eindelijk weer het toneel op: "Na zo'n lange tijd dit mogen doen, was echt een cadeautje. Toen ik het eerste applaus kreeg, voelde ik zo veel adrenaline. Dat je denkt: 'Yes, het valt goed bij de mensen.' We staan er weer."

Voor de Bredase producent Peet Nieuwenhuijsen was een musical maken in coronatijd ‘een hele, hele grote uitdaging’. Toch was hij nooit de wanhoop nabij: “De hele groep hier, zowel op het toneel als backstage, gaf me zo veel energie. Dat heeft me gered.”

Crowdfunding

De voorstelling kwam tot stand met steun van de provincie en via crowdfunding. Als Zodiac drie maanden lang volle zalen trekt, speelt Nieuwenhuijsen quitte. Hij hoopt daarna door te kunnen gaan, maar is wel voorzichtig: “Je moet nooit te hoog van de toren blazen. Het succes van vanavond is een belangrijke mijlpaal. En ik hoop dat er zo veel mogelijk publiek komt kijken."

Aan burgemeester Depla zal het niet liggen: “Ik roep iedereen op om naar Zodiac te komen kijken. Je ziet theater in een uniek gebouw.”

