School in Rosmalen geschrokken van 'mishandeling' door leraren

De locatie van Hub Noord-Brabant in Rosmalen (foto: Google Maps). vergroot

Hub Noord-Brabant is geschrokken van een voorval op de locatie in Rosmalen waaraan een leerling een gekneusde knie overhield. Dat schrijft de voorzitter van het college van bestuur in een brief aan de ouders. Een leerling van 13 jaar is volgens zijn oma door vier leraren hard aangepakt in een kantoor waarbij hij onder andere zijn knie kneusde. Zij noemt het mishandeling en deed hiervan aangifte bij de politie.

Fieke Nobel Geschreven door

De politie is een onderzoek gestart naar het voorval, staat te lezen in de brief naar de ouders. Rion Pennings, voorzitter van het college van bestuur van Hub Noord-Brabant, zegt verder nu niet in te kunnen gaan op het incident. Wat er precies is gebeurd, is volgens de school waar speciaal onderwijs wordt gegeven nog niet duidelijk.

Pennings benadrukt ook in de brief dat de school er alles aan doet om de kinderen een prettige en veilige omgeving te bieden. De school wil de brief desgevraagd niet toelichten aan Omroep Brabant.

Gekneusde knie en blauwe plekken

De 13-jarige jongen zat in de klas en weigerde zijn telefoon weg te leggen en ook wilde hij de klas niet uit toen hem dat gevraagd werd, vertelde zijn oma eerder. Hij zou toen door twee leraren zijn meegenomen naar een kantoor, waar nog twee leraren bij kwamen. De jongen zou onder andere op de grond zou zijn gegooid.

Zijn knie is gekneusd, daarnaast heeft hij blauwe plekken op zijn armen en een schaafwond in zijn gezicht. Dit is te zien op foto's die Omroep Brabant gezien heeft. Hij zou ook een klap in zijn gezicht gekregen hebben.

De aangifte die de jongen heeft gedaan bij de politie is ingezien door Omroep Brabant. Zijn naam is bekend bij de redactie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.