Vrouw (19) overleden aan verwondingen na ongeluk in Kaatsheuvel

De 19-jarige vrouw die vorige week woensdag ernstig gewond raakte bij een ongeluk in Kaatsheuvel, is enkele dagen later aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie maandag.

De jonge vrouw reed op hoge snelheid frontaal tegen een boom op de Kegelaar in Kaatsheuvel. Hoe het kwam dat ze de boom raakte, is nog onduidelijk. Maar de klap was zo hard dat het motorblok van de auto op de voorste stoelen terecht kwam.

Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen en de vrouw werd onder politiebegeleiding naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is de vrouw uit Kaatsheuvel enkele dagen later aan haar verwondingen overleden.

