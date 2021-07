RKC Waalwijk neemt doelman over van Manchester United

RKC Waalwijk heeft doelman Joel Pereira aangetrokken. De Portugees tekent een contract voor een jaar met de optie voor nog een seizoen. Pereira wordt dinsdag al op de training verwacht.

De in Zwitserland geboren Pereira (25) stond de afgelopen negen seizoenen onder contract bij Manchester United. In 2017 debuteerde hij onder José Mourinho in de FA Cup tegen Wigan Athletic. Niet veel later dat seizoen volgde ook zijn eerste optreden in de Premier League tegen Crystal Palace.