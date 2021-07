Bewoner gewond door steekpartij in asielzoekerscentrum Budel

Het azc in Budel. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

In een asielzoekerscentrum in Budel is maandagnacht een man gewond geraakt door een steekpartij, laat de politie weten.

Rond half één kreeg de politie een melding van de steekpartij. Op het asielzoekerscentrum werd een gewonde bewoner aangetroffen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.

Verdachte aangehouden

Een andere bewoner is aangehouden als verdachte. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak verder.

In mei vond ook al een steekpartij plaats in het azc in Budel. Daarbij raakte een 22-jarige man lichtgewond. Een 36-jarige man werd destijds aangehouden.

