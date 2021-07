VDL ziet af van overnamestrijd rond Neways

Archieffoto. vergroot

Industrieconcern VDL uit Eindhoven gaat geen overnamestrijd aan met investeerder Infestos over het beursgenoteerde Neways Electronics dat in Son is gevestigd. Dit werd dinsdag duidelijk nu VDL afziet van het uitbrengen van een eerder aangekondigd openbaar overnamebod op Neways.

Neways maakt elektronische componenten voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Infestos biedt 14,55 euro in contanten per aandeel voor Neways en wil minstens zestig procent van het bedrijf in handen krijgen. Daarmee is het bod van de investeerder uit Enschede in totaal 177,5 miljoen euro waard. VDL maakte eerder duidelijk dertien euro per aandeel te willen betalen, oftewel meer dan 158 miljoen euro.

Het bestuur en de raad van commissarissen van Neways staan achter het bod van Infestos en raden de aandeelhouders aan het voorstel te accepteren. VDL geeft aan er nog steeds van overtuigd te zijn dat een combinatie van Neways met VDL voor alle belanghebbenden van Neways toegevoegde waarde had kunnen hebben.

