Gemeente Tilburg blijft er bij: parkeren voor je eigen garage mag niet

Het parkeerprobleem van de bewoners van de Van Sonstraat in Tilburg gaat voorlopig niet opgelost worden. Ze klaagden deze week bij Omroep Brabant dat ze 97 euro boete moeten betalen, als ze op hun eigen terrein parkeren. Het gaat dan om een stukje grond precies voor de garages achter hun huizen. De gemeente zegt dat dit soort stukjes grond gezien mogen worden als openbare weg, dus dat bekeuren in principe mag.

De inwoners van de Van Sonstraat wonen in het centrum in een betaald parkeren-gebied, maar zetten hun auto op hun eigen grond, aan de achterkant van hun huis. Op een stukje vlak voor hun garage past dwars precies een auto. Maar alle bewoners die op deze manier parkeerden hebben wel eens een boete gehad van een boa of de politie, omdat parkeren voor een uitrit niet mag, ook al is het eigen terrein.

Te klein voor een formele oprit

De bewoners van de huizen in de Van Sonstraat willen graag dat de gemeente officieel, bijvoorbeeld met een verkeersbord, laat weten dat je mag parkeren voor de garage. De gemeente zegt dat dat niet mogelijk is. Want in het regelement verkeersregels en verkeerstekens staat dat dit soort stukjes grond te klein zijn voor een formele oprit. Dat is de reden dat ze gezien worden als onderdeel van de openbare weg. Dat betekent dat je daar dus niet mag parkeren, ook al is het eigen grond. Het komt in Tilburg heel veel voor dat grond die kadestraal eigendom is van de bewoners, gezien wordt als openbare weg.

Zuur voor de bewoners

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg begrijpt heel goed dat het zuur is voor de bewoners: “Daarom handhaven we al 9 maanden niet als er een auto voor de garage staat. Die aantekening hebben de boa's in hun systeem zitten. Maar er kan natuurlijk weleens iets doorheen glippen. En we zijn natuurlijk niet de enige die bekeuren. Ook de politie kan bekeuringen uitdelen en daar heeft de gemeente dan weer niets over te zeggen. Wij adviseren eigenlijk: parkeer daar niet!"

