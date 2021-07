Wachten op privacy instellingen... Bewoners mogen niet parkeren voor hun eigen garage. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bewoners krijgen boete van 97 euro voor parkeren op eigen terrein: ‘Ik doe niks verkeerd’

Bewoners van de Van Sonstraat in Tilburg hebben een conflict met de gemeente. Ze vinden dat ze onterechte parkeerboetes krijgen. Ze wonen in het centrum in een betaald parkeren-gebied, maar zetten hun auto op hun eigen grond. Maar ijverige boa’s schrijven toch gewoon een boete uit van 97 euro.

De inwoners van de Van Sonstraat parkeerden hun auto’s altijd aan de achterkant van hun huis, in de doodlopende Gardiaanhof. Op het stukje grond, eigen grond, vlak voor hun garage, past precies een auto.

Niks aan de hand dus, toen in 2010 betaald parkeren in de buurt werd ingevoerd. Met hulp van een welwillende ambtenaar konden de bewoners hun gang gaan. En waren er eens problemen, dan waren ze met hulp van die ambtenaar zo opgelost.

“In de wegenverkeerswet staat dat je niet mag parkeren voor een inrit.”

Maar de ambtenaar verdween en de boa’s kwamen. En daarmee kwamen ook de problemen. Bewoner Ad van Gool: “Zij gingen bekeuringen uitschrijven. Want in de wegenverkeerswet staat dat je niet mag parkeren voor een inrit.”

Van Gool ontwierp een eigen bordje, om aan de boa duidelijk te maken dat het om zijn eigen terrein ging: “Maar dat was niet rechtsgeldig. De enige die verkeersborden mag maken, is de overheid.”

Bewoner Sjef Marinus. vergroot

Het gaat om zes garage-ingangen. Alle bewoners waren de pineut. In sommige gevallen werd de bon kwijtgescholden. Een buurman die een aanhanger stond te lossen, kwam genadig weg. Maar de ‘foutparkeerders’ waren de klos en moesten 97 euro boete betalen.

Sjef Marinus parkeert z’n auto meestal in de garage, tenzij hij daar wat wil hobbyen: “Ik had hem buiten staan omdat ik wilde schilderen. Terwijl op het parkeerterreintje verderop het betaald parkeren iets na tien uur was afgelopen, kreeg ik een bekeuring. Dat is k...”

Van Gool voelt zich door de hele situatie flink belemmerd: “Mijn vrouw en ik zitten allebei in een rolstoel. Als iemand mijn vrouw op komt halen, moet-ie eerst betaald parkeren en laten weten dat 'ie er is. Dan moet mijn vrouw zich klaarmaken, in de rolstoel en naar buiten. En dan moet de bezoeker alsnog de auto gaan halen om de rolstoel in te laden.”

"Dit gaat in tegen mijn gevoel van vrij zijn.”

De bewoners kiezen eieren voor hun geld. Er staan nu geen auto’s meer voor de garages. Marinus: “Het is oneerlijk dat ik niet iemand, zelfs op mijn eigen grond, mag ontvangen.”

Van Gool: “Eigenlijk buigen we voor het onrecht. Ik kan er boos om worden. Want in mijn ogen doe ik niks verkeerd. En ik stoor me aan het idee dat je op je eigen terrein gecontroleerd kunt worden. Dat gaat in tegen mijn gevoel van vrij zijn.”

Van Gool hoopt dat de gemeente mee wil zoeken naar een oplossing, zodat de bonnenregen stopt. Maar hij heeft weinig hoop: “We worden van het kastje naar de muur gestuurd, we komen niet verder dan de receptioniste.”

De gemeente Tilburg kon vrijdag niet op dit verhaal reageren.

