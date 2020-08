Auto staat al dagen geparkeerd zonder te betalen met bonnenregen als gevolg

Zeven bekeuringen onder de ruitenwisser (foto: Noël van Hooft). vergroot

Er is bijna geen plek meer onder de ruitenwissers van een grijze Skoda in Oisterwijk. Al ruim twee weken regent het bekeuringen voor deze Poolse auto waarvoor geen parkeergeld betaald is. Sinds 21 juli zijn zeven bekeuringen van 62,45 euro uitgeschreven, al 437,15 euro in totaal.

Op een parkeerplaatsje aan het Stroomdalpad vlakbij het Lindepark in Oisterwijk staat de Skoda met Pools kenteken. De auto is sinds de eerste bekeuring niet aangeraakt leert een blik in de auto. Chips, rottend fruit, flessen drinken en een verpakking van een coffeeshop liggen in de wagen.

De eerste naheffing voor de parkeerbelasting is van 21 juli. Daarna is een ijverige boa van de gemeente Oisterwijk nog zes keer komen kijken. Telkens werd 61 euro uitgeschreven voor het niet betalen en 1,45 euro naheffing voor het parkeren.

Op vakantie of verdwenen?

Er zit ook nog een extra briefje onder de ruitenwisser. Daarop staat dat de eigenaar van de auto vijf dagen de tijd heeft om aan te tonen dat hij wel betaald heeft. Maar het lijkt erop dat de eigenaar op vakantie is of helemaal niet meer terug komt om zijn auto op te halen.

De boetes waren helemaal niet nodig. Driehonderd meter verderop had de bestuurder het voertuig gratis kunnen parkeren.

