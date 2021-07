Introductieweek Fontys met duizenden studenten moet als 'vanouds' doorgaan

Purple Festival in de Tilburgse Spoorzone in 2019 (foto: Fontys) vergroot

De introductieweek van onderwijsinstelling Fontys moet in augustus als 'vanouds' doorgaan. Het is de bedoeling dat ook het Purple Festival in Tilburg, waar duizenden studenten op afkomen, gewoon doorgang vindt. Iedereen moet zich waarschijnlijk wel laten testen voor toegang, al wordt dat pas de week voor alle festiviteiten echt duidelijk.

De introductieweken waren vorig jaar anders dan normaal. Vanwege de coronapandemie ging het voornamelijk om een digitale kennismaking tussen de studenten. Fontys, dat vooral in Tilburg, Eindhoven en Venlo veel hbo-opleidingen aanbiedt, heeft gekozen voor het organiseren van een volledig fysieke introductieweek dit jaar. Daarmee loopt het College van Bestuur van Fontys vooruit op verdere versoepelingen.

10.000 bezoekers

De overheid wil mogelijk vanaf 28 juli grootschalige evenementen toestaan met een maximum van 25.000 bezoekers. Het Purple Festival in de Tilburgse Spoorzone trok in 2019 nog zo'n 10.000 bezoekers. Ook met de huidige maatregelen moet dat in theorie mogelijk zijn, mits bezoekers wel van te voren getest of gevaccineerd zijn.

Een woordvoerder van Fontys laat weten dat het 'Testen voor Toegang' wel een vereiste is voor het festival op donderdag 26 augustus in de Spoorzone. "Daarnaast krijgen alle studenten twee zelftesten van ons voor de rest van de Purple Introductieweek." Er wordt benadrukt dat de basisregels blijven gelden. "Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je jezelf testen."

Logeren

Tijdens de introductieweek van Fontys blijven de eerstejaars ook veelvuldig slapen in de stad waar ze gaan studeren. Dat zal in Eindhoven dit jaar in het Klokgebouw en Beursgebouw zijn. In Tilburg wordt er overnacht in Goirle in tenten. Als het tenminste doorgaat. "Als de anderhalve metermaatregel eraf gaat op 28 juli, dan is het geen probleem en gaat alles door."

Mocht deze coronamaatregel nog wél even van kracht blijven, dan hoopt Fontys dat het logeren toch door kan gaan. Dat gebeurt namelijk in zalen en op een op camping en is dus in de praktijk niet anders dan een groot evenement of festival waar je met Testen voor Toegang naartoe zou mogen.

Ontmoeten

Fontys-bestuurder Joep Houterman vindt het heel belangrijk dat er weer een fysieke introweek komt. "De kennismakingsactiviteiten zorgen ervoor dat onze studenten op een laagdrempelige en prettige wijze starten met hun opleiding. We weten dat je thuis voelen en contact met je medestudenten daarbij heel belangrijk zijn. We kiezen daarom dan ook voor een introductieweek op locatie zodat écht ontmoeten mogelijk is.

Op maandag 23 en dinsdag 24 augustus zijn er kleinschalige introductie-activiteiten van de verschillende opleidingen bij Fontys. Op woensdag 25 augustus staat in Tilburg, Eindhoven en Venlo een kennismaking met de stad op het programma en op donderdag het Purple Festival in de Tilburgse Spoorzone.

